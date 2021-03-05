«Мы узнаем, кто такая женщина-лидер». В МГЛУ прошла женская диалоговая площадка

Новости Беларуси. «Сильная слабая женщина». Так звучала тема диалоговой площадки, прошедшей в Минском лингвистическом университете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Накануне 8 Марта главными спикерами стали женщины. Это руководительницы предприятий, общественных и профсоюзных организаций Партизанского района. Всего более 40 участниц.

Валентина Довгалева, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Так сложилось, что в квалификационном справочнике профессий в Республике Беларусь нет такой профессии – руководитель общественного объединения. И вот сегодня мы узнаем, кто такая женщина-лидер, кто такая женщина-руководитель общественного объединения, какие есть проблемы управленческих, возможно, решений, есть ли вопросы во взаимодействии с органами власти.

Нина Иванова, председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами:

По моему твердому убеждению, сильная женщина – это та, которая воспитала хороших, сильных, с хорошими и правильными убеждениями детей. Если мы не будем воспитывать детей, это не принесет радость родителям, а обществу принесет проблемы. Эту ответственность мы иногда недооцениваем. Вот в этом, я считаю, сила наша, женщин.