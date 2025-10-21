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В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС 

21 октября 2025 16:48
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Менее 2 месяцев остается до важнейшего общественно-политического события года в нашей стране. 18 и 19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС -2

Детали подготовки сегодня, 21 октября, обсудили на заседании оргкомитета. Предстоящее собрание будет впервые созвано по распоряжению председателя ВНС. Эта важнейшая встреча завершает пятилетний период развития страны, а также открывает новый этап в жизни общества и государства с учетом текущих геополитических реалий.

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС -4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Сегодня нам целесообразно заняться решением всех возможных организационных вопросов по подготовке непосредственного заседания ВНС. Опыт у нас имеется. Уверен, что у нас получится организовать и провести второе заседание VII Всебелорусского народного собрания на традиционно высоком уровне.

Одним из основных вопросов Всебелорусского народного собрания станет обсуждение Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку. Ее проект пока дорабатывается. Запланировано решить и ряд других вопросов.

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС -6

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:
Что касается повестки дня – есть определенные вопросы, которые предусмотрены Конституцией и законом. Это обращение главы государства с посланием, это утверждение Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Ну и текущие вопросы: это кадровые изменения состава Президиума и кадровые вопросы Верховного, Конституционного судов.

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС -8

У Всебелорусского народного собрания большие исторические традиции. Сейчас на этот орган народовластия возложены важнейшие функции. Это площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития Беларуси на ближайшую перспективу с учетом всех внутренних и внешних обстоятельств. 

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС -10

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Мы подходим к новому историческому этапу, когда будет приниматься решение на будущую пятилетку. Я больше чем уверена, что на данном заседании мозговым штурмом примутся самые нужные, самые важные решения, которые сделают жизнь наших граждан намного лучше в ближайшие годы, а также защитят нашу страну от внешнего воздействия.

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС -12

Валентина Довгалева, председатель Партизанской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Немаловажным фактором является вопрос кадровых решений. Мы видим, как часто сегодня в стране решаются кадровые вопросы. Руководители местного уровня должны тоже думать о кадровом наполнении.

Напомним, референдум 2022 года закрепил конституционный статус Всебелорусского народного собрания. В апреле 2024 года народное вече впервые работало в таком формате. 

# Всебелорусское народное собрание # Александр Турчин # Валерий Мицкевич # Валентина Довгалева

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