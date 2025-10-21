В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС

Менее 2 месяцев остается до важнейшего общественно-политического события года в нашей стране. 18 и 19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали подготовки сегодня, 21 октября, обсудили на заседании оргкомитета. Предстоящее собрание будет впервые созвано по распоряжению председателя ВНС. Эта важнейшая встреча завершает пятилетний период развития страны, а также открывает новый этап в жизни общества и государства с учетом текущих геополитических реалий.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Сегодня нам целесообразно заняться решением всех возможных организационных вопросов по подготовке непосредственного заседания ВНС. Опыт у нас имеется. Уверен, что у нас получится организовать и провести второе заседание VII Всебелорусского народного собрания на традиционно высоком уровне. Одним из основных вопросов Всебелорусского народного собрания станет обсуждение Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку. Ее проект пока дорабатывается. Запланировано решить и ряд других вопросов.

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:

Что касается повестки дня – есть определенные вопросы, которые предусмотрены Конституцией и законом. Это обращение главы государства с посланием, это утверждение Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Ну и текущие вопросы: это кадровые изменения состава Президиума и кадровые вопросы Верховного, Конституционного судов.

У Всебелорусского народного собрания большие исторические традиции. Сейчас на этот орган народовластия возложены важнейшие функции. Это площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития Беларуси на ближайшую перспективу с учетом всех внутренних и внешних обстоятельств.

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Мы подходим к новому историческому этапу, когда будет приниматься решение на будущую пятилетку. Я больше чем уверена, что на данном заседании мозговым штурмом примутся самые нужные, самые важные решения, которые сделают жизнь наших граждан намного лучше в ближайшие годы, а также защитят нашу страну от внешнего воздействия.