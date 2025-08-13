Новости по тегу #Вадим Скрипченко

Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Хозяева владели ощутимым игровым преимуществом, белорусы отвечали редкими контратаками, при этом хорошие шансы не использовал форвард «Динамо» Мустафа Джимэ.
В матче 6-го тура действующие чемпионы Беларуси сыграют в Афинах с греческим «Панатинаикосом»
В азербайджанском Сумгаите белорусская команда обыграла североирландский «Ларн».
Чемпионы Беларуси пока не набрали ни одного очка, потерпев четыре поражения подряд.
Противостояние «Динамо» и «Копенгагена» покажет телеканал СТВ. Трансляция начнется в 20 часов 40 минут по минскому времени.
Первая половина встречи проходила под полным контролем белорусов. Они даже отправили 2 мяча в ворота соперника. Но голы не были засчитаны из-за офсайдов.
В первом матче команда Вадима Скрипченко уступила «Андерлехту» из Брюсселя с минимальным счётом 0:1.
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