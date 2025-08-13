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Новости по тегу #Вадим Скрипченко

Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера футбольного минского «Динамо»
13 августа 2025 13:01

Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера футбольного минского «Динамо»

Минское «Динамо» уступило болгарскому «Лудогорцу» в матче футбольной Лиги чемпионов
10 июля 2025 12:49

Минское «Динамо» уступило болгарскому «Лудогорцу» в матче футбольной Лиги чемпионов

19 декабря минское «Динамо» проведёт заключительный поединок общего этапа Лиги конференций УЕФА
19 декабря 2024 14:04

19 декабря минское «Динамо» проведёт заключительный поединок общего этапа Лиги конференций УЕФА

Футболисты «Динамо-Минск» одержали первую победу в Лиге конференций
13 декабря 2024 12:27

Футболисты «Динамо-Минск» одержали первую победу в Лиге конференций

Минское «Динамо» сыграет с «Ларном» в матче основного этапа Лиги конференций
12 декабря 2024 17:20

Минское «Динамо» сыграет с «Ларном» в матче основного этапа Лиги конференций

Скрипченко о матче против «Копенгагена»: хотим показать хороший футбол
28 ноября 2024 17:53

Скрипченко о матче против «Копенгагена»: хотим показать хороший футбол

Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче Лиги конференций УЕФА
25 октября 2024 12:26

Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче Лиги конференций УЕФА

Футболисты минского «Динамо» проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы
29 августа 2024 17:20

Футболисты минского «Динамо» проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы

Ответный матч минского «Динамо» с «Линкольном» в Лиге Европы пройдёт 15 августа
09 августа 2024 19:14

Ответный матч минского «Динамо» с «Линкольном» в Лиге Европы пройдёт 15 августа

Футболисты минского «Динамо» сыграют с «Линкольном» в квалификации Лиги Европы
08 августа 2024 17:25

Футболисты минского «Динамо» сыграют с «Линкольном» в квалификации Лиги Европы

Скрипченко: «Будем работать эту неделю, чтобы в ответном матче всё-таки сохранить интригу»
25 июля 2024 14:20

Скрипченко: «Будем работать эту неделю, чтобы в ответном матче всё-таки сохранить интригу»

Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов
25 июля 2024 13:47

Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов