Прямой эфир

Футболисты минского «Динамо» проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы

29 августа 2024 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболисты минского «Динамо» 29 августа на выезде проведут ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче команда Вадима Скрипченко уступила «Андерлехту» из Брюсселя с минимальным счетом 0:1. Игру рассудит бригада арбитров из Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21 час по минскому времени.

Отметим, на поединок реализована 21 с половиной тысяча билетов. Все квитки проданы, на стадионе будет аншлаг.

Футболисты минского «Динамо» проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы-1

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Ничего не изменилось за эту неделю, все то же самое остается. Команда достаточно быстро работает с мячом, есть хорошая группа атаки. Можно с уверенностью сказать о том, что в домашнем матче «Андерлехт» при своих зрителях еще добавит. Самое главное – нам быть готовыми к тому, чтобы даже по сравнению с первым матчем добавить еще и как в организации игры, так и в интенсивности единоборств, а также интенсивности перемещений. Поэтому с точки зрения вот этих моментов нам надо быть готовыми. 

Победитель по сумме двух матчей выступит в основном этапе Лиги Европы, а проигравший отправится в еврокубковый турнир рангом ниже – Лигу Конференций.

# Футбол # Вадим Скрипченко

Другие новости рубрики

Все новости
Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграла товарищеский матч против команды России U17
29 августа 2024 15:55

Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграла товарищеский матч против команды России U17

Белорусский пловец Бокий показал лучшее время в предварительном заплыве на Паралимпиаде
29 августа 2024 15:50

Белорусский пловец Бокий показал лучшее время в предварительном заплыве на Паралимпиаде

Стартовали мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу
28 августа 2024 20:09

Стартовали мужской и женский чемпионаты Беларуси по гандболу