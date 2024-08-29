Футболисты минского «Динамо» проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы

Футболисты минского «Динамо» 29 августа на выезде проведут ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче команда Вадима Скрипченко уступила «Андерлехту» из Брюсселя с минимальным счетом 0:1. Игру рассудит бригада арбитров из Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21 час по минскому времени.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Ничего не изменилось за эту неделю, все то же самое остается. Команда достаточно быстро работает с мячом, есть хорошая группа атаки. Можно с уверенностью сказать о том, что в домашнем матче «Андерлехт» при своих зрителях еще добавит. Самое главное – нам быть готовыми к тому, чтобы даже по сравнению с первым матчем добавить еще и как в организации игры, так и в интенсивности единоборств, а также интенсивности перемещений. Поэтому с точки зрения вот этих моментов нам надо быть готовыми.

Победитель по сумме двух матчей выступит в основном этапе Лиги Европы, а проигравший отправится в еврокубковый турнир рангом ниже – Лигу Конференций.