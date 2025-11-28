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Арина Соболенко стала «игроком года» по версии The Times. Авторитетное издание подвело итоги теннисного сезона

28 ноября 2025 20:08
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У женщин пальма первенства досталась первой ракетке мира из Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наша прима в 2025-ом продемонстрировала хорошую форму. За плечами – четыре титула, включая победу на турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате США, а также «тысячниках» в Майами и Мадриде. Кроме того, Арина выходила в финалы «Australian Open», «Roland Garros» и итоговsq турнир «VTA». 

У мужчин это звание досталось испанцу Карлосу Алькарасу, который также финишировал на первой строчке планетарного рейтинга. Прорывом года по праву стала Лоис Буассон, она начинала сезон в четвертой сотне топа, но феноменально выступила на Открытом чемпионате Франции, где уверенно добралась до полуфинала. Сейчас спортсменка занимает тридцать шестое место.

# Теннис # Арина Соболенко

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