Бенедисюк об отношении к Лукашенко в Мьянме: я гордилась за нашего Президента, что его так встречают

Анастасия Бенедисюк, специальный корреспондент телеканала «Первый информационный»:

Именно так было абсолютно везде, где бы мы ни работали. Хотя, кажется, опять же, такое большое расстояние между нами. И, может быть, там реже звучит в целом Беларусь, белорусская повестка, но абсолютно все: Беларусь – равно Лукашенко, Беларусь – равно друг Путин, Беларусь – равно друг Мьянмы. Беларусь, Беларусь, Беларусь – это еще раз Лукашенко, Лукашенко и Лукашенко.

Более того, даже когда мы работали в президентском дворце, ходили, снимали абсолютно все, что хотели, потом сели в машину, уже проехали какое-то расстояние, ну, и просто, как любая съемочная группа, захотели сделать такой ракурс, чтобы уже максимально общий план, чтобы показать все масштабы этого президентского дворца. И там наводили порядок к приезду в том числе и Президента, и последствия землетрясения, и были ребята, рабочие, которые услышали русскую речь, мы общались с оператором, подошли к нам, и один из них напрямую говорит: да, я знаю, почему мы здесь, я знаю, почему мы стали быстрее и активнее работать, я знаю, кого мы ждем, я знаю, что первый Президент, которого мы примем в этом президентском дворце после землетрясения, – это Александр Лукашенко, я знаю, что за страна такая Беларусь, более того, уже в данный момент времени в Беларуси учатся в университетах мои друзья. Поэтому вот конкретный пример.

И в целом, опять же, снимали мы и на предприятиях, когда все прекрасно относятся к нашему Президенту. И я наблюдала, как его вчера встречали в аэропорту. Вот честно, еще неделю-две назад, когда мы там были, я думаю, Мьянма была уже лучше, чем полгода назад, это, безусловно, красивая страна, цветущая, зеленая и так далее, но то, как они подготовились, я смотрела, я гордилась и за нашего Президента, что его так встречают, но я гордилась и за саму страну, что при всех этих вводных они так умеют, они так могут, они настолько гостеприимны.

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