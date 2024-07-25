Скрипченко: «Будем работать эту неделю, чтобы в ответном матче всё-таки сохранить интригу»

Наши парни уступили игрокам лучшего клуба Болгарии «Лудогорца». Оппоненты еще в первом тайме отправили в ворота минского коллектива два мяча. Второй отрезок остался безголевым. Подопечные Вадима Скрипченко, несмотря на перспективные моменты, ответить так и не смогли. Ответное противостояние состоится 31 июля в венгерском Мезекевешде. Отметим, в этом матче не примут участие два наших защитника – Пигас и капитан Сергей Политевич. У них перебор желтых карточек.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Мы провели уже пять таймов с учетом первого раунда и забили только 1 гол с 11-метрового, хотя имели моменты, и сегодня были моменты хорошие, предпосылки, чтобы все-таки забить с игры. Но, к сожалению, пока не получается. Такого чуть-чуть нам в этом плане не хватает. Вот это чуть-чуть и есть мастерство. Поэтому надо работать, надо улучшать реализацию моментов и создание этих голевых ситуаций. Поэтому будем работать эту неделю, чтобы в ответном матче все-таки сохранить интригу.

Напомним, в случае неудачи по сумме двух встреч, минское «Динамо» продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиге Европы. Соперник, проигравший в тандеме «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара и «Карабах» из Азербайджана. В первой дуэль сильнее были «скакуны» – 2:0.