«Запомнилась искренность» – Каролина Шацкая про общение с министром информации на Форуме блогеров

Каролина Шацкая, блогер:

Искренность запомнилась, потому что ты смотришь на человека, ты понимаешь, что это министр информации. Казалось бы, это же вышка, но он с нами общался так просто, так душевно, спрашивал наше мнение, каким, может быть, нужно сделать третий Форум блогеров. Это было приятное общение, не чувствовалось ни тревоги, ни страха, ничего такого, наоборот, безопасность. Очень приятный человек в общении. Очень начитанный.

Григорий Азаренок:

Что бы вы спросили у него, если была бы возможность отдельного эксклюзивного интервью?

Каролина Шацкая:

Про книгу я уже спрашивала. Может быть, какую книгу он бы сам написал.

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