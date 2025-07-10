Минское «Динамо» уступило болгарскому «Лудогорцу» в матче футбольной Лиги чемпионов

Минское «Динамо» уступило болгарскому «Лудогорцу» в стартовом матче первого отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева владели ощутимым игровым преимуществом, белорусы отвечали редкими контратаками, при этом хорошие шансы не использовал форвард «Динамо» Мустафа Джимэ. И все же атаки «Лудогорца» были острее, дважды от пропущенных мячей минчан спасала перекладина. После перерыва клуб из Разграда усилил давление и в самой концовке сумел огорчить нашу команду. На 87-й минуте фланговую передачу замкнул чешский полузащитник Филип Калоч – 1:0 в пользу «Лудогорца».

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Есть огорчение, что на 87-й минуте пропустили гол. Даже при ничейном результате было бы совсем другое настроение. Это, возможно, дало бы нам импульс, вдохновение, что «Лудогорец» – серьезная команда, но тем не менее с ней можно играть, при хорошей организации, при своих контраргументах, конечно, можно и обыгрывать эту команду.

Победитель противостояния определится по сумме двух встреч, ответный поединок соперники проведут 16 июля в Венгрии.