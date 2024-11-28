Скрипченко о матче против «Копенгагена»: хотим показать хороший футбол

Чемпионы Беларуси пока не набрали ни одного балла, потерпев три поражения подряд. Их сегодняшние соперники, в свою очередь, два раза сыграли вничью при одной неудаче. Отставание отечественной дружины от зоны «стыков» составляет всего три очка, а потому шансы на продолжение еврокубковой кампании еще остаются. Для этого, безусловно, нужно побеждать.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

В трех предыдущих матчах мы получили хороший опыт, но, к сожалению, не набрали турнирных баллов в Лиге конференций. Хотим показать хорошую игру, хороший футбол и постараться достигнуть максимального результата. Проанализировали все игры «Копенгагена» в Лиге конференций, которые они провели, плюс матчи чемпионата Дании. Команда находится вверху турнирной таблицы, вышла на первое место. У нас тоже есть сильные стороны, мы понимаем, где нам нужно сработать: в общекомандной обороне организованно, чтобы не дать сопернику реализовать свои сильные стороны.

Противостояние «Динамо» и «Копенгагена» покажет телеканал СТВ. Трансляция начнется в 20 часов 40 минут по минскому времени.