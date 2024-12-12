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Минское «Динамо» сыграет с «Ларном» в матче основного этапа Лиги конференций

12 декабря 2024 17:20
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12 декабря футболисты минского «Динамо» начнут поединок 5-го тура основного этапа Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минское «Динамо» сыграет с «Ларном» в матче основного этапа Лиги конференций-2

В номинально домашнем матче в азербайджанском Сумгаите подопечные Вадима Скрипченко сыграют с североирландским «Ларном». Чемпионы Беларуси пока не набрали ни одного очка, потерпев четыре поражения подряд. Их сегодняшние соперники также не могут найти свою игру и пока идут без побед. 

К слову, обе команды потеряли шансы на продолжение еврокубковой кампании, но у минчан есть хороший шанс обзавестись долгожданными баллами. Это будет первая очная встреча между дружинами.

Минское «Динамо» сыграет с «Ларном» в матче основного этапа Лиги конференций-4

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Конечно, ожидания от этого матча – все-таки сработать нам таким образом, чтобы одержать победу или, как минимум, набрать очки. Конечно, стремление к победе, несомненно, есть у команды. И мы настроены, чтобы показать хорошую игру и сработать на максимальный результат. 

Для нашей команды, для многих ребят, которые не играли в Еврокубках, любой такой матч такого уровня в основном раунде Лиги конференции – это хорошая школа, хороший опыт. Я уверен, что ребята молодые, которые хотят развиваться, прогрессировать в минском «Динамо» и в своем развитии вместе с командой, конечно, для них каждый такой матч – это определенный праздник и определенный опыт. 

Никита Демченко, полузащитник ФК «Динамо-Минск»:
Мы должны выходить и показывать свой футбол, который мы показываем на внутренней арене. Покажем, что можем, и нужно уже набирать очки. 

Противостояние «Динамо» и «Ларна» покажет наш телеканал. Трансляция начнется в 20 часов 40 минут по минскому времени.

# Футбол # Вадим Скрипченко

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