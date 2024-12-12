Минское «Динамо» сыграет с «Ларном» в матче основного этапа Лиги конференций

К слову, обе команды потеряли шансы на продолжение еврокубковой кампании, но у минчан есть хороший шанс обзавестись долгожданными баллами. Это будет первая очная встреча между дружинами.

В номинально домашнем матче в азербайджанском Сумгаите подопечные Вадима Скрипченко сыграют с североирландским «Ларном». Чемпионы Беларуси пока не набрали ни одного очка, потерпев четыре поражения подряд. Их сегодняшние соперники также не могут найти свою игру и пока идут без побед.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Конечно, ожидания от этого матча – все-таки сработать нам таким образом, чтобы одержать победу или, как минимум, набрать очки. Конечно, стремление к победе, несомненно, есть у команды. И мы настроены, чтобы показать хорошую игру и сработать на максимальный результат.

Для нашей команды, для многих ребят, которые не играли в Еврокубках, любой такой матч такого уровня в основном раунде Лиги конференции – это хорошая школа, хороший опыт. Я уверен, что ребята молодые, которые хотят развиваться, прогрессировать в минском «Динамо» и в своем развитии вместе с командой, конечно, для них каждый такой матч – это определенный праздник и определенный опыт.

Никита Демченко, полузащитник ФК «Динамо-Минск»:

Мы должны выходить и показывать свой футбол, который мы показываем на внутренней арене. Покажем, что можем, и нужно уже набирать очки.

Противостояние «Динамо» и «Ларна» покажет наш телеканал. Трансляция начнется в 20 часов 40 минут по минскому времени.