Кривошеев: человечность, которая есть у Лукашенко, – этого не хватает в мировой политике

Григорий Азаренок, СТВ: Начался какой-то диалог с американцами, Трамп пишет твиты, нет, Батька не разменивает стратегические вещи на эти сиюминутные. Он поддерживает Иран, поддерживает Венесуэлу, сейчас Венесуэла под ударом, сейчас на Мадуро идет гон, а он говорит в этот момент: и приглашаю, и приеду сам. Мужские поступки.

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:

Сила, воля и человечность в политике. Это самый страшный дефицит, который сейчас есть вообще в международных делах, потому что многие эксперты радуются тому, что возвращается реал-политик после гегемонии, когда все-таки интересы партнеров начинают в мире учитываться и большие сделки проводятся. Но реал-политик... С одной стороны, да, это сделки, подковерная возня. Но с другой стороны, это абсолютный цинизм, это абсолютный расчет, это абсолютное предательство, когда оно выгодно в моменте. Действительно, Президент Беларуси за свою большую государственную политическую карьеру таких вещей в отношении своих союзников, партнеров и даже недругов не допускал.

Ну, Бакиев, при всем уважении, но он ведь тоже пришел к власти в результате не совсем легитимной процедуры. Это я мягко так говорю. Я как раз был в Кыргызстане в момент этих мятежных, революционных событий, видел, как все это происходило, и было понятно, что это не финал, что будут еще и еще волны революции, потому что они так быстро не останавливаются, и за это, к сожалению, придется заплатить кыргызскому народу, нашему союзнику по ОДКБ.

Но при всем этом у Президента железное правило: если я встречаюсь с избранным Президентом страны, в формате «это народ решает, как избрать своего лидера», если я начинаю с ним мышковать, говоря народным языком, или проявлять к нему неуважение, даже если он не у власти, я проявляю неуважение ко всему тому народу, который этого лидера выдвинул, стоял за ним, выполнял решения, с кем мы договаривались на протяжении длительного времени. Поэтому здесь абсолютная человечность, плюс Бакиев же и семью свою спасал, перебираясь в Беларусь, и здесь в этом человечность нашего Президента тоже проявлялась. Да, этого не хватает в мировой политике.

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