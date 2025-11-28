Минское «Динамо» победно начало очередную гостевую серию в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» победно начало очередную гостевую серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зубры» отправились в Нижний Новогород, где встречались с местным «Торпедо», за которое выступают игроки сборной Беларуси Иван Кульбаков, Шейн Принс и Андрей Белевич. Во многом эта дуэль носила принципиальный характер – дружины имели одинаковое количество очков и амбиции обзавестись баллами толкали обе команды вперед. В первой двадцатиминутке оппоненты оставили свои ворота на замке.

В дальнейшем коллективы продолжили действовать в таком же неуступчивом стиле, создавая моменты и обмениваясь атаками. Но в ключевые моменты расстановка сил оказалась на стороне «Динамо» – 2:1. Наши парни продлили победную серию до трех встреч.

Гостевое турне «Зубров» продолжат игры против «Адмирала» из Владивостока в предстоящее воскресенье, 29 ноября, а также хабаровского «Амура» 2 декабря.