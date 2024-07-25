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Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

25 июля 2024 13:47
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Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в первом матче второго квалификационного раунда главного футбольного клубного Еврокубка Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов-1

Основные события в матче произошли в первом тайме. Хозяева открыли счет на 9-й минуте. А незадолго до перерыва подопечные Вадима Скрипченко вновь были вынуждены начинать с центра поля. Болгары четко реализовали пенальти. В оставшееся время наши парни предпринимали попытки сравнять. Но больше цифры на табло не менялись. Поражение – 0:2.

Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов-4

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
2:0 и это понятно, что не приговор, как говорится, в двухраудовом противостоянии. Важно было все-таки постараться найти момент, чтобы забить этот гол один хотя бы, потому что он во многом менял бы немножко стратегию ответного поединка.

Ответный матч состоится через неделю в Венгрии.

# Футбол # Вадим Скрипченко

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