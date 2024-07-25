Минское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

Основные события в матче произошли в первом тайме. Хозяева открыли счет на 9-й минуте. А незадолго до перерыва подопечные Вадима Скрипченко вновь были вынуждены начинать с центра поля. Болгары четко реализовали пенальти. В оставшееся время наши парни предпринимали попытки сравнять. Но больше цифры на табло не менялись. Поражение – 0:2.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

2:0 и это понятно, что не приговор, как говорится, в двухраудовом противостоянии. Важно было все-таки постараться найти момент, чтобы забить этот гол один хотя бы, потому что он во многом менял бы немножко стратегию ответного поединка.

Ответный матч состоится через неделю в Венгрии.