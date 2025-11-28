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Белорусский поворот на Восток. Что стоит за большой командировкой Лукашенко? Дзермант

28 ноября 2025 19:20
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Белорусский поворот на Восток. Что стоит за большой командировкой Лукашенко? Дзермант-2

Алексей Дзермант, политолог: 
Белорусский поворот на Восток реализуется на практике. Александр Лукашенко в эти дни совершает большой визит в страны Глобального Востока и Юга. Первой точкой визита была столица Кыргызстана Бишкек, где состоялся саммит ОДКБ, нашего военно-политического блока. 

Глава государства там разъяснил союзникам, какая обстановка складывается на западных рубежах нашего пространства. К сожалению, эта обстановка крайне сложна. Мы фактически находимся в режиме осажденной крепости, а европейские политики фактически начали приготовление к войне. 

И это вовсе не преувеличение, а реалистичная оценка обстановки, которую должны понимать все участники ОДКБ. При этом, по мнению Президента, актуальность организации сегодня проявляется как никогда. 

Белорусский поворот на Восток. Что стоит за большой командировкой Лукашенко? Дзермант-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность. ОДКБ нужна. Востребованность нашей организации подтверждается динамичным развитием всех ее составляющих: военно-политической, военно-технической, в сфере борьбы с транснациональными угрозами. 

Это искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и смертоносные автономные боевые системы, обладающие алгоритмами к самообучению, кибертерроризм. Обеспечение безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, в первую очередь АЭС и гидроэлектростанций. Наконец, проблема закрытия границ для перемещения товаров и людей. Эти вопросы касаются всех государств-членов ОДКБ.

И как показывает практика, наши евразийские интеграционные форматы ОДКБ и ЕАЭС действительно способны эффективно отвечать на возникающие вызовы и угрозы разного толка.

Подробнее в видео.

# Авторская журналистика на СТВ

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