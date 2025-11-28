Белорусский поворот на Восток. Что стоит за большой командировкой Лукашенко? Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Белорусский поворот на Восток реализуется на практике. Александр Лукашенко в эти дни совершает большой визит в страны Глобального Востока и Юга. Первой точкой визита была столица Кыргызстана Бишкек, где состоялся саммит ОДКБ, нашего военно-политического блока.

Глава государства там разъяснил союзникам, какая обстановка складывается на западных рубежах нашего пространства. К сожалению, эта обстановка крайне сложна. Мы фактически находимся в режиме осажденной крепости, а европейские политики фактически начали приготовление к войне.

И это вовсе не преувеличение, а реалистичная оценка обстановки, которую должны понимать все участники ОДКБ. При этом, по мнению Президента, актуальность организации сегодня проявляется как никогда.