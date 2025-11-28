Белорусский поворот на Восток. Что стоит за большой командировкой Лукашенко? Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Белорусский поворот на Восток реализуется на практике. Александр Лукашенко в эти дни совершает большой визит в страны Глобального Востока и Юга. Первой точкой визита была столица Кыргызстана Бишкек, где состоялся саммит ОДКБ, нашего военно-политического блока.
Глава государства там разъяснил союзникам, какая обстановка складывается на западных рубежах нашего пространства. К сожалению, эта обстановка крайне сложна. Мы фактически находимся в режиме осажденной крепости, а европейские политики фактически начали приготовление к войне.
И это вовсе не преувеличение, а реалистичная оценка обстановки, которую должны понимать все участники ОДКБ. При этом, по мнению Президента, актуальность организации сегодня проявляется как никогда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность. ОДКБ нужна. Востребованность нашей организации подтверждается динамичным развитием всех ее составляющих: военно-политической, военно-технической, в сфере борьбы с транснациональными угрозами.
Это искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и смертоносные автономные боевые системы, обладающие алгоритмами к самообучению, кибертерроризм. Обеспечение безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, в первую очередь АЭС и гидроэлектростанций. Наконец, проблема закрытия границ для перемещения товаров и людей. Эти вопросы касаются всех государств-членов ОДКБ.
И как показывает практика, наши евразийские интеграционные форматы ОДКБ и ЕАЭС действительно способны эффективно отвечать на возникающие вызовы и угрозы разного толка.
Подробнее в видео.