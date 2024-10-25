Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче Лиги конференций УЕФА

Первая половина встречи проходила под полным контролем белорусов. Они даже отправили 2 мяча в ворота соперника. Но голы не были засчитаны из-за офсайдов. А на старте второго тайма забили уже скандинавы. И сделали это по правилам. Уже в компенсированное время подопечные Вадима Скрипченко вновь поразили цель. VAR указал – вне игры. Таким образом, «Динамо» потерпело второе кряду поражение.