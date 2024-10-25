Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче Лиги конференций УЕФА

Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче второго тура основного раунда Лиги конференций УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче второго тура основного раунда Лиги конференций УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Первая половина встречи проходила под полным контролем белорусов. Они даже отправили 2 мяча в ворота соперника. Но голы не были засчитаны из-за офсайдов. А на старте второго тайма забили уже скандинавы. И сделали это по правилам. Уже в компенсированное время подопечные Вадима Скрипченко вновь поразили цель. VAR указал – вне игры. Таким образом, «Динамо» потерпело второе кряду поражение.
Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Обе команды продемонстрировали хорошую, интенсивную игру с созданием достаточного количества голевых ситуаций. В какой-то степени скажу так, что та эмоциональная составляющая, которая была в конце, остались 10-м, проигрывали 0:1, при этом не ослабили хватку, смело шли вперед, искали счастье у ворот соперника, чтобы спасти игру, и, в принципе, этот момент случился.
В турнирной таблице белорусы располагаются на 30-м месте. Следующий соперник – польская «Легия».