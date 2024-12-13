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Футболисты «Динамо-Минск» одержали первую победу в Лиге конференций

13 декабря 2024 12:27
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Футболисты минского «Динамо» одержали первую победу в Лиге конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В азербайджанском Сумгаите белорусская команда обыграла североирландский «Ларн».

На 66-й минуте встречи пенальти реализовал Алексей Гаврилович. Спустя несколько минут передачу Вадима Пигаса с правого фланга точным ударом замкнул Глеб Жердев. «Динамовцы» выиграли у «Ларна» со счетом 2:0. И теперь занимают 33-е место в таблице общего этапа. Заключительный поединок общего этапа команда Вадима Скрипченко проведет 19 декабря в Афинах против греческого «Панатинаикоса».

Футболисты «Динамо-Минск» одержали первую победу в Лиге конференций-1

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Если у нас хоть один маленький шанс останется зацепиться за зону плей-офф, конечно, мы понимаем, что в Греции против «Панатинаикоса» будет трудно. Там хорошая зрительская поддержка. Сама команда «Панатинаикоса» хорошего уровня. Если этот шанс есть возможность использовать, то мы постараемся его использовать.

# Футбол # Вадим Скрипченко

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