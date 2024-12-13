Футболисты «Динамо-Минск» одержали первую победу в Лиге конференций

Футболисты минского «Динамо» одержали первую победу в Лиге конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В азербайджанском Сумгаите белорусская команда обыграла североирландский «Ларн».
На 66-й минуте встречи пенальти реализовал Алексей Гаврилович. Спустя несколько минут передачу Вадима Пигаса с правого фланга точным ударом замкнул Глеб Жердев. «Динамовцы» выиграли у «Ларна» со счетом 2:0. И теперь занимают 33-е место в таблице общего этапа. Заключительный поединок общего этапа команда Вадима Скрипченко проведет 19 декабря в Афинах против греческого «Панатинаикоса».