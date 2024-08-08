Футболисты минского «Динамо» сыграют с «Линкольном» в квалификации Лиги Европы

В венгерском «Мезекевешде» команда Вадима Скрипченко сыграет с «Линкольном» из Гибралтара. Начало матча в 21:45 по белорусскому времени.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Мы изучили соперника, ребята с испанскими паспортами, поиграли в Сегунде, поиграли в Португалии. Понятно, что возрастная команда, есть опыт. Ребята техничные у соперника. Физическая готовность команды нашей хорошая. Очень важно будет постоянно давление оказывать на соперника, чтобы заставлять их ошибаться, заставлять не успевать за нами, это основная задача в предстоящем матче.

Ответный поединок состоится 15 августа. Победитель по сумме двух встреч сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Если белорусская команда потерпит неудачу, то в плей-офф Лиги конференций встретится с победителем пары «Балкани» из Косово – «Ларн» из Северной Ирландии.