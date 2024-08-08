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Футболисты минского «Динамо» сыграют с «Линкольном» в квалификации Лиги Европы

08 августа 2024 17:25
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8 августа футболисты минского «Динамо» проведут первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В венгерском «Мезекевешде» команда Вадима Скрипченко сыграет с «Линкольном» из Гибралтара. Начало матча в 21:45 по белорусскому времени.

Футболисты минского «Динамо» сыграют с «Линкольном» в квалификации Лиги Европы-1

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Мы изучили соперника, ребята с испанскими паспортами, поиграли в Сегунде, поиграли в Португалии. Понятно, что возрастная команда, есть опыт. Ребята техничные у соперника. Физическая готовность команды нашей хорошая. Очень важно будет постоянно давление оказывать на соперника, чтобы заставлять их ошибаться, заставлять не успевать за нами, это основная задача в предстоящем матче.

Ответный поединок состоится 15 августа. Победитель по сумме двух встреч сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Если белорусская команда потерпит неудачу, то в плей-офф Лиги конференций встретится с победителем пары «Балкани» из Косово – «Ларн» из Северной Ирландии.

# Футбол # Вадим Скрипченко

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