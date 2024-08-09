Ответный матч минского «Динамо» с «Линкольном» в Лиге Европы пройдёт 15 августа

Уверенный шаг навстречу группе в Еврокубках сделан. Минское «Динамо» обыграло «Линкольн» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Белорусы победили с запасом – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет был открыт на 36-й минуте. Немного неказистый, но точный удар нанес Алексей Гаврилович. Второго взятия ворот пришлось ждать долго. Уже под занавес встречи преимущество бело-голубых удвоил Педро Игор. Больше цифры на табло не менялись.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Игра складывалась далеко не просто. Соперник, пускай даже и возрастная команда, как в линии обороны, так и в середине поля, но видно, что уровень мастерства достаточно серьезного уровня.

Ответная дуэль пройдет 15 августа. Наш клуб как никогда близок к групповому этапу Еврокубков, чего не случалось с 2018 года. Если мы пройдем «Линкольн», то обеспечим себе минимум Лигу Конференций. До пульки Лиги Европы останется последний соперник.