Международный турнир по кикбоксингу для кадетов и юношей «Аллазов Кап» прошел в «Стайках»

Спортивный комплекс «Стайки» на четыре дня стал ареной для первого международного турнира по кикбоксингу для кадетов и юношей «Аллазов Кап». За медали поспорят сильнейшие бойцы из четырех стран и более 600 участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Чингиз Аллазов в представлении не нуждается – он 17-кратный чемпион мира как среди профессионалов, так и любителей. То, что турниру присвоено имя легенды, повышает мотивацию юных атлетов в разы. Для 13-летних ребят соревновательный календарь не изобилует стартами, а в этом возрасте очень важна спарринг-практика, данные соревнования дают хороший международный опыт и четко обозримая площадка для тренерского штаба, где коучи выявляют талантливых детей и могут оценить их потенциал.

Сергей Хмельков, директор европейской Федерации кикбоксинга (WKF): В 2025 году мы начали практиковать большие крупные турниры среди младшего возраста спортсменов. И после первого турнира в феврале приняли решение, что возможно таких турниров должно быть несколько в году. Этот турнир действительно является таким стартом. Здесь маленькие ребята, здесь действительно есть мотивация, потому что в первый день перед началом турнира была проведена встреча и автограф-сессия, и фотосессия как раз-таки с Чингизом Алазом – идейным вдохновителем.

Сергей Занин, член комитета по международным взаимоотношениям и связям Федерации кикбоксинга России:

Мы благодарны белорусской стороне за гостеприимный прием, за комфортные условия. И для нас это возможность показать нашим ребятам международный уровень, чтобы они почувствовали, что это такое. Высокая конкуренция среди всех команд, включая самую большую, многочисленную белорусскую. И это безусловно дает качественный рывок для ребят, которые собрались здесь.

В младшей возрастной группе атлеты 10-11 лет, ребята выступают в 17-и весовых категориях, старшие кадеты 12-13 лет в 14-и весах. Финальные поединки пройдут в воскресенье, а завершится праздник спорта гала-финалами.