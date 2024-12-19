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19 декабря минское «Динамо» проведёт заключительный поединок общего этапа Лиги конференций УЕФА

19 декабря 2024 14:04
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19 декабря футболисты минского «Динамо» проведут заключительный поединок общего этапа Лиги конференций УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

19 декабря минское «Динамо» проведёт заключительный поединок общего этапа Лиги конференций УЕФА-1

В матче 6-го тура действующие чемпионы Беларуси сыграют в Афинах с греческим «Панатинаикосом». Напомним, неделей ранее наши парни прервали серию поражений, обыграв в Сумгаите североирландский «Ларн» со счетом 2:0. До этого подопечные Вадима Скрипченко потерпели четыре поражения и сейчас занимают 33-е место в турнирной таблице. Соперники идут на 18-й позиции.

19 декабря минское «Динамо» проведёт заключительный поединок общего этапа Лиги конференций УЕФА-3

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Команда понимает значимость матча, в команде все прекрасно осознают, что только успешный результат матча позволит претендовать на тот шанс, который остается еще в турнирной таблице именно с точки зрения попадания в раунд плей-офф, поэтому я думаю, что все ребята профессионалы, понимают, что это заключительный матч. И, естественно, очень важно оставить все силы на футбольном поле, все свои профессиональные навыки, все свои умения, чтобы постараться этот шанс использовать.

Вадим Пигас, защитник ФК «Динамо-Минск»: 
Мы постараемся сыграть смелый футбол, нам нечего терять. Мы понимаем, что нам нужна только победа для того, чтобы рассчитывать на плей-офф, поэтому будем делать все возможное.

Противостояние «Динамо» и «Панатинаикоса» покажет наш телеканал. Трансляция начнется в 22:55 по минскому времени. Не пропустите!

# ХК Динамо-Минск # Вадим Скрипченко # Футбол

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