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Новости по тегу #Вадим Шагойко

Беларусь в ШОС! Как прошёл саммит глав правительств стран-участниц и что нас связывает с Оманом?
20 октября 2024 17:04

Беларусь в ШОС! Как прошёл саммит глав правительств стран-участниц и что нас связывает с Оманом?

Историческое события для Беларуси! Что в повестке заседания Совета глав правительств – членов ШОС?
15 октября 2024 18:02

Историческое события для Беларуси! Что в повестке заседания Совета глав правительств – членов ШОС?

Направление на сотрудничество! Какие темы обсудили на межправительственном совете ЕАЭС?
03 июня 2024 19:44

Направление на сотрудничество! Какие темы обсудили на межправительственном совете ЕАЭС?

Первые контейнеры белорусского детского питания готовятся к отгрузке в Зимбабве – Вадим Шагойко
22 февраля 2024 17:33

Первые контейнеры белорусского детского питания готовятся к отгрузке в Зимбабве – Вадим Шагойко

450 компаний из 10 стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Чем удивят гостей в этот раз?
31 мая 2023 14:04

450 компаний из 10 стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Чем удивят гостей в этот раз?

Какие белорусские товары в почёте у россиян? Итоги 1-го дня продовольственного форума в Санкт-Петербурге
14 марта 2023 19:16

Какие белорусские товары в почёте у россиян? Итоги 1-го дня продовольственного форума в Санкт-Петербурге

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил более 8 млрд долларов
15 февраля 2023 15:58

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил более 8 млрд долларов

Что белорусы гарантируют, поставляя продовольствие на мировые рынки? Ответили в Министерстве сельского хозяйства
30 января 2023 18:46

Что белорусы гарантируют, поставляя продовольствие на мировые рынки? Ответили в Министерстве сельского хозяйства

«Сгущёнку не научили россиян делать». А какими технологиями Беларусь поделилась с зарубежьем?
30 января 2023 18:27

«Сгущёнку не научили россиян делать». А какими технологиями Беларусь поделилась с зарубежьем?

Может ли маленькая Беларусь прокормить целую Африку? Ответил Вадим Шогойко
30 января 2023 18:04

Может ли маленькая Беларусь прокормить целую Африку? Ответил Вадим Шогойко

«Взяли достаточно широкий ассортимент». Какой белорусский продукт понравился жителям Зимбабве?
30 января 2023 17:43

«Взяли достаточно широкий ассортимент». Какой белорусский продукт понравился жителям Зимбабве?

«Мне нравятся картошка, сало». Что в меню у замминистра сельского хозяйства и за что любят наши товары в мире?
01 января 2023 16:23

«Мне нравятся картошка, сало». Что в меню у замминистра сельского хозяйства и за что любят наши товары в мире?