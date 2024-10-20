Новости по тегу #Вадим Шагойко

Беларусь впервые приняла участие в совете глав Шанхайской организации сотрудничества. Он прошел в столице Пакистана, где нашу страну представлял Роман Головченко. Как отметил премьер-министр, сегодня треть стран этой организации находится под жестким санкционным давлением.
Для Минска этот форум исторический. Беларусь впервые принимает в нем участие в качестве полноправного члена ШОС. Заседание Совета освещает наша съемочная группа.
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