Историческое события для Беларуси! Что в повестке заседания Совета глав правительств – членов ШОС?

Весьма отчетливые сигналы всему миру, в первую очередь той его части, которая считает себя коллективным Западом, звучат из пакистанской столицы. Исламабад принимает Совет глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества. И в этом смысле ШОС, пожалуй, можно считать тем самым «коллективным Востоком», который, очевидно, набирает силу и авторитет и к коллективному мнению которого на Западе придется прислушиваться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и очевидно то, что новые мировые вызовы и угрозы стали предметом международной дискуссии в Исламабаде. Единый взгляд на то, что происходит на планете – в этом, безусловно, сила теперь уже нашей организации. Для Минска этот форум исторический. Беларусь впервые принимает в нем участие в качестве полноправного члена ШОС. Заседание Совета освещает наша съемочная группа. Глеб Прокофьев передает из Исламабада.

Беларусь на заседании Совета глав правительств представляет Роман Головченко. У трапа самолета белорусского премьера приветствует наш посол в Пакистане. Тепло встречает принимающая сторона – с цветами и почетным караулом. Только вчера премьер завершил переговоры в Омане, а сегодня очередная точка в азиатском маршруте.

Масштабные международные площадки – отличная возможность для двусторонних переговоров. 14 октября белорусский премьер встретился со своим пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом. С Исламабадом у официального Минска давние отношения. Кстати, Пакистан был одной из первых стран, признавших Беларусь после распада Советского Союза, и оказал поддержку Беларуси при вступлении в ШОС. У наших стран никогда не было разногласий в вопросах политики, но пока отстаем в экономике. Сегодня Исламабад реализует ряд амбициозных проектов в разных сферах. Беларусь готова помочь.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Один из ключевых приоритетов в развитии экономики Беларуси – это промышленное развитие и, в частности, машиностроение. Белорусская промышленность составляет порядка 40% в общем объеме ВВП страны. И, конечно, мы с большим интересом изучаем возможности сотрудничества с Пакистаном в сфере совместных промышленных проектов. Наверное, один из самых таких явных – это производство сельскохозяйственной техники, в том числе как поставки напрямую из Беларуси, так и переход к их производству в Пакистане. Очевидно, сотрудничество с Пакистаном будет расширяться. В этом заинтересованы обе стороны. Премьеры обсуждали и возможные сферы для реализации совместных проектов.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:

Стоит подумать о совместных предприятиях. Это будет очень выгодно. Особенно в сферах машиностроения, медицины. Пакистан в мире на четвертом месте по производству молока, но молочных продуктов у нас нет. Мы можем использовать ваш опыт. Рынок Пакистана для Беларуси привлекателен. Здесь многомиллионное население. И мы готовы его обеспечить своим продовольствием. Особым спросом у местных жителей пользуется детское питание белорусских производителей. Эту продукцию поставляем уже в потребительской упаковке, с учетом непростой логистики. В скором будущем стоит ожидать, что откроются и другие ниши.

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Перспективным направлением здесь нам видится также поставка ветеринарных препаратов, крайне необходимых для эффективного развития животноводства и получения продукции животноводства. У нас есть пожелание партнеров из Пакистана в поставке ряда ветеринарных препаратов. Сейчас проходит процесс регистрации их для рынка Пакистана, и будут уже выстраиваться, подписываться конкретные договорные обязательства на поставку соответствующего ряда препаратов. Только на торговле не останавливаемся. Смотрим шире. И наше присутствие в ШОС призвано сыграть свою роль в усилении контактов между Минском и Исламабадом. Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Пакистан. Подробности.

Предстоящее заседание Совета глав правительств ШОС имеет для Беларуси историческое значение. Хотя на площадках организации мы работаем давно, но впервые в статусе полноправного участника. В повестке на 15 октября обсуждение дальнейших шагов по углублению сотрудничества между странами Шанхайской организации сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсудят и другие вопросы. Завершится заседание подписанием итоговых документов.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Это платформа, где мы можем обсудить в более широком кругу вопросы, которые нас волнуют. Здесь мы говорим и о продовольственной безопасности, здесь мы говорим и о стабильности прохождения финансовых потоков, здесь мы говорим и о гуманитарном сотрудничестве, человеческом измерении и много различных тем. Ту миролюбивую линию, которую мы всегда вели на протяжении всей своей истории, она здесь будет продолжена. Я считаю, что это очень хороший результат и еще один положительный плюс в нашу с вами прекрасную репутацию.