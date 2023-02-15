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Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил более 8 млрд долларов

15 февраля 2023 15:58
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Новости Беларуси. Доля поставок продукции АПК в общем экспорте страны уже составляет более 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2022 год Беларусь на четверть нарастила поставки сельхозпродукции и продовольствия за рубеж до рекордных 8 миллиардов долларов. Это говорит о том, что, невзирая ни на какие санкции: экономические, политические – Беларусь продает свою продукцию, она узнаваема в мире и пользуется заслуженным авторитетом.  

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил более 8 млрд долларов-1

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Работа по закреплению на тех рынках по расширению ассортимента, поставляемого на эти рынки, ведется на постоянной основе. Мы организуем в Беларуси ряд выставок, презентаций нашей продукции, крупные «Белагро», «Проэкспо», «Беларусь молочная». Также на постоянной основе выезжают наши специалисты на международные выставки.  

Резко вырос экспорт услуг резидентов свободных экономических зон Беларуси.  

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил более 8 млрд долларов-4

В условиях нарастающего в мире беспокойства по поводу нехватки продуктов и роста цен на них, полученный в Беларуси урожай позволяет иметь высокий уровень обеспеченности продовольствием в нашей стране и наращивать экспортный потенциал АПК.  

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# Экспорт # Экономика # Вадим Шагойко # Наталья Надольская # Фотофакт

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