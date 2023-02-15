Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил более 8 млрд долларов

Новости Беларуси. Доля поставок продукции АПК в общем экспорте страны уже составляет более 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2022 год Беларусь на четверть нарастила поставки сельхозпродукции и продовольствия за рубеж до рекордных 8 миллиардов долларов. Это говорит о том, что, невзирая ни на какие санкции: экономические, политические – Беларусь продает свою продукцию, она узнаваема в мире и пользуется заслуженным авторитетом.

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Работа по закреплению на тех рынках по расширению ассортимента, поставляемого на эти рынки, ведется на постоянной основе. Мы организуем в Беларуси ряд выставок, презентаций нашей продукции, крупные «Белагро», «Проэкспо», «Беларусь молочная». Также на постоянной основе выезжают наши специалисты на международные выставки. Резко вырос экспорт услуг резидентов свободных экономических зон Беларуси.