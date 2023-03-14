Какие белорусские товары в почёте у россиян? Итоги 1-го дня продовольственного форума в Санкт-Петербурге

Минск и Санкт-Петербург стирают расстояние в сотни километров. Сегодня, 14 марта, на российской площадке стартовал II Белорусский продовольственный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциал отечественных производителей огромен. Нам есть что предложить Российской Федерации по части АПК, и мы готовы удивлять новинками. О стратегическом партнерстве Беларуси и города на Неве расскажет Глеб Прокофьев.

Бренд «Сделано в Беларуси» – уже давно синоним слова «качество». Наши товары знают и любят. Чем сегодня покоряем сердца зарубежных потребителей, в частности российских, можно увидеть на Белорусском продовольственном форуме в Санкт-Петербурге. Уже втором по счету. Свою продукцию здесь представили десятки отечественных компаний.

Богдан Химаков, начальник отдела продаж на экспорт кондитерской компании:

В прошлом году на рынок Российской Федерации мы поставили 2 200 тонн продукции. Для нас рынок Российской Федерации является приоритетным, основной объем экспорта, конечно же, у нас приходится на рынок Российской Федерации. В этом году мы ставим себе задачу прирасти в объемах. Наша цифра, на которую мы ориентируемся прирасти, – 6,5 %.

Александр Горбунов, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами производителя молочной продукции:

Мы представляем порядка семи торговых марок, мы присутствуем в 25 категориях, поставки наша компания осуществляет как в Россию, так и в другие страны. У нас есть прямые поставки в СНГ, мы поставляем в Китай. В Россию у нас примерный товарооборот порядка 140 тысяч тонн в год. То есть это около 10-12 тысяч тонн в месяц готовой продукции мы поставляем в Россию.

Леонид Заяц на продовольственном форуме: потенциал отечественных производителей огромен. Подробнее здесь. В 2022 году в Россию поставлено продовольствия на 6 миллиардов долларов. Рост экспорта рекордный – почти на 25 %. Наша продукция направлялась в 76 регионов Российской Федерации. Причем Санкт-Петербург и Ленинградская область – одни из главных покупателей.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Выросли поставки переработанной рыбной продукции, мясо птицы, кондитерка наша добавилась очень серьезным образом, напитки безалкогольные и алкогольные, линейка расширяется, спрос в России на наши товары увеличивается. Поэтому такие мероприятия, как нынешний форум, будут способствовать и дальнейшему развитию наших отношений.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Молоко, сметана, творог. Именно эти товары – сразу на нескольких рекламных стендах. И неспроста. Ведь именно молочная продукция – в топе поставок в Санкт-Петербург. В 2022-м мы произвели почти 8 миллионов тонн молока. К 2025-му планируется превысить планку в 9 миллионов. Это говорит о планах по наращиванию экспортных поставок. Резервов для этого достаточно. Закреплять выгодные позиции будем вопреки западным санкциям.

Жители Санкт-Петербурга хорошо знают вкус наших продуктов. Здесь не первый год работают магазины, где продают исключительно белорусские товары. Есть у них и постоянные покупатели. Нинель Петровна одна из таких. Нравится практически все, но особенно полюбился молодечненский сыр с голубой плесенью.

Нинель Коваль-Зайцева, жительница Санкт-Петеобурга:

Колбасы иногда покупаю, но сейчас пост. Поэтому колбасы не покупаю, но вот за сыром специально хожу. Поэтому спасибо белорусам, Лукашенко, что нам такой хороший сыр делают. Ассортимент широкий – от колбас до сладостей. Семья Миловановых закупается основательно. Сыр, масло, зефир и дальше по списку.

Андрей и Светлана Миловановы, жители Санкт-Петербурга:

Все покупаем, ностальгия по старому советскому качеству. Не только в России отдают должное нашим товарам. В географии поставок порядка 100 стран. В целом по итогам 2022 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продовольствия за рубеж вырос до рекордных 8 миллиардов долларов. Это говорит о том, что, невзирая на внешнее экономическое и политические давление, Беларусь продает свои товары, они узнаваемы в мире и пользуются заслуженным спросом.

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В диапазоне 5 % поставлена задача нарастить экспорт. Будет расширять как географию экспорта стран, так и ассортимент. Как мы видим, и здесь можно ознакомиться, на данном форуме, ассортимент очень высокий продукции. Поэтому весь этот широкий ассортимент хотелось бы поставлять в зарубежные страны.