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450 компаний из 10 стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Чем удивят гостей в этот раз?

31 мая 2023 14:04
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Новости Беларуси. 450 компаний из десяти стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Свою продукцию презентуют Россия, Китай, Пакистан, Турция, Вьетнам и другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

450 компаний из 10 стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Чем удивят гостей в этот раз?-1

Традиционно на выставочных площадках продемонстрируют более 200 единиц различной сельскохозяйственной техники. Отдельную экспозицию сформируют производители овощной продукции. Посетители смогут не только ознакомиться с новыми сортами, но и оценить многие на вкус. Особое внимание на форуме уделят удобрениям и средствам защиты культур. Свои разработки в этом направлении представят 14 предприятий.

450 компаний из 10 стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Чем удивят гостей в этот раз?-4

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В рамках мероприятия запланированы десятки тематических конференций и семинаров, на которых участники обсудят самые актуальные вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса. Речь пойдет о повышении конкурентоспособности сельхозпродукции, перспективах сотрудничества дальнего и ближнего зарубежья и не только.

450 компаний из 10 стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Чем удивят гостей в этот раз?-7

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Процесс производства и, соответственно, науки не останавливается. Это каждодневная работа профессионалов, которые находятся каждый на свое месте, поэтому ежегодно нам есть чем дополнить выставку, есть что показать. Увеличивается количество экспонатов, представляемых видов продукции, поэтому она только расширяется.

450 компаний из 10 стран примут участие в выставке «Белагро-2023». Чем удивят гостей в этот раз?-10

Международная специализированная выставка «Белагро-2023» пройдет с 6 по 11 июня на площадке выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Для гостей организуют ярмарки, презентации и дегустацию продукции.

# Сельское хозяйство # общество # Вадим Шагойко # Фотофакт

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