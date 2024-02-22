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Первые контейнеры белорусского детского питания готовятся к отгрузке в Зимбабве – Вадим Шагойко

22 февраля 2024 17:33
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Новый импульс белорусско-африканского взаимодействия: первое заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве состоялось в Хараре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые контейнеры белорусского детского питания готовятся к отгрузке в Зимбабве – Вадим Шагойко-1

Сегодня в сельском хозяйстве Зимбабве подавляющее большинство техники (свыше 2 тысяч единиц) из Беларуси. А к дополнению к вопросу продовольственной безопасности: на полках местных магазинов уже молочка из нашего сухого молока. К отгрузке готовятся и первые контейнеры с детским питанием.

Первые контейнеры белорусского детского питания готовятся к отгрузке в Зимбабве – Вадим Шагойко-4

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В части детского питания доработана технология фасовки и будет фасоваться продукт в жестяную банку, чтобы соблюсти период доставки продукта и перемещение по территории Африки, учитывая их климатические особенности, в частности жаркий климат.

# Беларусь-Зимбабве # общество # Вадим Шагойко # Константин Герцев

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