Первые контейнеры белорусского детского питания готовятся к отгрузке в Зимбабве – Вадим Шагойко

Новый импульс белорусско-африканского взаимодействия: первое заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве состоялось в Хараре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в сельском хозяйстве Зимбабве подавляющее большинство техники (свыше 2 тысяч единиц) из Беларуси. А к дополнению к вопросу продовольственной безопасности: на полках местных магазинов уже молочка из нашего сухого молока. К отгрузке готовятся и первые контейнеры с детским питанием.