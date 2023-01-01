«Мне нравятся картошка, сало». Что в меню у замминистра сельского хозяйства и за что любят наши товары в мире?

Новости Беларуси. Что в меню у замминистра сельского хозяйства Беларуси и за что любят наши товары в мире? Интервью с Вадимом Шагойко в программе «Неделя» на СТВ. Вспоминаем гастрономические шедевры белорусов в 2022 году Ольга Коршун, СТВ:

Вадим Викторович, добрый вечер! Куда вы путь держите в нашем новогоднем экспрессе?

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В новый год вместе с вами. Ольга Коршун:

И не с пустыми руками, мы видим. Ваш фронт аграрный уж точно в 2022-м прошел такое продовольственное наступление. И что в корзине? Мы знаем, что белорусские производители в прошлом году старались не только в разрезе импортозамещения, но и создавали исключительно белорусские аутентичные шедевры.

Вспомнить хотя бы гороховое сало на Оршанщине, которое презентовали Президенту, глубокский сальтисон из говядины, горчичное масло, хлеб из тритикале. Конкурентный ответ BY международной кухне – сыр конте во французских традициях и пекарина с итальянскими нотками с поставского молокозавода. Эпицентром с высокой концентрацией отечественных вкусностей стала «Столица». Одноименный торговый центр переформатировался, и теперь он полностью соответствует слогану «Купляйце беларускае». На шопинг туда даже приезжал Президент. В общем, год выдался урожайным, в сельхозплане даже рекордным. Что в меню в нашем новогоднем автобусе? «Нравятся картошка, сало». Что можно увидеть на столе замминистра?

Вадим Шагойко:

Здесь у меня в корзине уже готовый продукт, но он не сразу такой получается. Хотелось бы отметить эффективную работу аграриев, которые выращивали зерно, скот и птицу, молоко получали, из которых получается вот этот продукт, который предложили нашему потребителю, ни в чем не уступающий мировым брендам известным по качеству как вкусовому, так и в целом качеству продукта. Мы производим более 1 800 наименований молочной продукции, более 1 000 наименований мясной, практически под 400 видов у нас только сыров, которыми мы гордимся, и превращаемся в экспортоориентированную страну. Ольга Коршун:

Сырную державу. Вадим Шагойко:

Поэтому отметить какой-то лучший или худший продукт – нет. Любой потребитель, даже самый искушенный гурман, найдет для себя продукт. Ольга Коршун:

Вот вы, например, что больше всего любите? Что для вас, гурмана, искушенного потребителя? Вадим Шагойко:

Я сторонник такой более простой еды, пищи. То есть мне нравятся картошка, сало. Конечно, для торжественного стола, праздничного стола всегда покупаю что-то особенное.

Ольга Коршун:

Но сало салу рознь, между прочим. Вадим Шагойко:

Салом мы гордимся своим. За что наши товары любят во всем мире? Ольга Коршун:

В каких странах больше всего любят наши белорусские товары? Вадим Шагойко:

Уже более чем в 100 странах мира признана наша высококачественная продукция. И люди в данных странах готовы покупать. Конечно, все-таки премиальный рынок и основной была и остается Российская Федерация. Вместе с тем расширяются поставки в страны Азии, активно идут поставки в Китай, не перестаем мы поставлять и в европейские страны. Ольга Коршун:

Санкции санкциями, а кушать хочется всегда. Вадим Шагойко:

Они ценят белорусский продукт за свое качество, доступность.