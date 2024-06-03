Направление на сотрудничество! Какие темы обсудили на межправительственном совете ЕАЭС?

Продовольственная безопасность, кооперация в сфере сельского хозяйства и зона свободной торговли. Вопросы евразийской повестки в эти дни обсуждают в Беларуси. Наша страна принимает межправительственный совет ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи и переговоры будут проходить два дня. 3 июня в центре внимания продовольственная безопасность стран «пятерки». Репортаж Дарьи Седун. 320 миллионов гектаров земель, 190 миллионов потребителей – именно так выглядит сокровищница Евразийского экономического союза. Сегодня, когда продовольственный кризис в мире продолжает усугубляться, в ЕАЭС вопросам продовольственной безопасности отводят главную роль. Именно эта тема стала ключевой и сегодня, в первый день межправительственного совета стран – участниц ЕАЭС.

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вопрос продовольственной безопасности в нашей стране решен. Мы активно вкладываемся в развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и в полной мере обеспечиваем внутренний рынок продовольствием, при этом создаем значительный экспортный потенциал. Обеспечение продовольственной безопасности становится важнейшей составляющей интеграции в ЕАЭС. Подробности.

Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

COVID-19 еще раз показал, что в рамках «пятерки», в размах евразийской интеграции мы совместными усилиями смогли преодолеть много сложностей, в первую очередь по части обеспечения продовольственной безопасности, обеспечения важным продовольственным товаром нашего населения. Ключевой вопрос сегодняшней встречи: как реализовать тот потенциал, который мы пока не задействуем? В первую очередь прорабатывать логистику и развивать инфраструктуру. Еще одно перспективное направление – производство собственной сельхозтехники. И здесь не место конкуренции.

Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли России:

КАМАЗы и МАЗы – это очень хороший пример. Сейчас по трем направлениям развивается сотрудничество между нашими компаниями: поставка от КАМАЗа запчастей для МАЗа, создание совместно тех узлов и агрегатов, компонентов, которые мы не производили и которые позволят нам обрести независимость в этом секторе. Что касается разделения, мы об этом тоже договорились. На будущее мы не создаем конкурирующих производств в отношении наших белорусских коллег. А белорусские коллеги не делают это в отношении российских производителей. В продолжение темы – посещение «Белагро-2024». Обойти выставку полностью премьеры не рискнули: экспозиция занимает больше 30 тысяч квадратных метров. Но с главными достижениями белорусских аграриев познакомиться успели.