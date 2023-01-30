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Что белорусы гарантируют, поставляя продовольствие на мировые рынки? Ответили в Министерстве сельского хозяйства

30 января 2023 18:46
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Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Все-таки понимание, как мы тем же самым продовольствием занимаемся. Если в технологиях у нас есть два больших плюса: гарантийное обеспечение, или гарантийное обслуживание, и короткий срок поставки. С продовольствием что мы гарантируем?  

Что белорусы гарантируют, поставляя продовольствие на мировые рынки? Ответили в Министерстве сельского хозяйства-1

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
В продовольствии тоже срок поставки и срок хранения продуктов достаточно велик, если мы говорим про сухие молочные продукты, то срок хранения их два года. Они в состоянии их поставлять. Для дальнейшей переработки на континенте и производства уже неких цельных молочных продуктов, восстановленных – такой механизм приемлем и в продовольствии.  

Кирилл Казаков:  
Ассортимент, поставляемый в Африку, например, или в Азию, первое-второе-третье место – это что?  

Вадим Шагойко:  
Конечно, это не тот широкий ассортимент, представленный в наших магазинах. Это сухие продукты, которые в дальнейшем можно перерабатывать и производить некие молочные продукты.  

Что белорусы гарантируют, поставляя продовольствие на мировые рынки? Ответили в Министерстве сельского хозяйства-4

Алена Сырова, СТВ:  
То есть не в магазин, а на предприятие.  

Вадим Шагойко:  
Нет, в магазин мы тоже поставляем. То же фасованное сухое цельное молоко, которое в домашних условиях можно. Хлеб замороженный, те же под вакуумом упакованные мясные изделия – это тоже поставляется. Есть прямые поставки.  

Кирилл Казаков:  
Слушайте, мы сыр – четвертое или третье место по производству сейчас занимаем.  

Вадим Шагойко:  
Мы в пятерку экспортеров молочной продукции входим мировых – это уже о многом говорит.  

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# Экспорт # общество # Кирилл Казаков # Вадим Шагойко # Алена Сырова # Фотофакт

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