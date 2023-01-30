Что белорусы гарантируют, поставляя продовольствие на мировые рынки? Ответили в Министерстве сельского хозяйства
Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Кирилл Казаков, СТВ:
Все-таки понимание, как мы тем же самым продовольствием занимаемся. Если в технологиях у нас есть два больших плюса: гарантийное обеспечение, или гарантийное обслуживание, и короткий срок поставки. С продовольствием что мы гарантируем?
Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В продовольствии тоже срок поставки и срок хранения продуктов достаточно велик, если мы говорим про сухие молочные продукты, то срок хранения их два года. Они в состоянии их поставлять. Для дальнейшей переработки на континенте и производства уже неких цельных молочных продуктов, восстановленных – такой механизм приемлем и в продовольствии.
Кирилл Казаков:
Ассортимент, поставляемый в Африку, например, или в Азию, первое-второе-третье место – это что?
Вадим Шагойко:
Конечно, это не тот широкий ассортимент, представленный в наших магазинах. Это сухие продукты, которые в дальнейшем можно перерабатывать и производить некие молочные продукты.
Алена Сырова, СТВ:
То есть не в магазин, а на предприятие.
Вадим Шагойко:
Нет, в магазин мы тоже поставляем. То же фасованное сухое цельное молоко, которое в домашних условиях можно. Хлеб замороженный, те же под вакуумом упакованные мясные изделия – это тоже поставляется. Есть прямые поставки.
Кирилл Казаков:
Слушайте, мы сыр – четвертое или третье место по производству сейчас занимаем.
Вадим Шагойко:
Мы в пятерку экспортеров молочной продукции входим мировых – это уже о многом говорит.
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