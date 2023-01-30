Что белорусы гарантируют, поставляя продовольствие на мировые рынки? Ответили в Министерстве сельского хозяйства

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт. Кирилл Казаков, СТВ:

Все-таки понимание, как мы тем же самым продовольствием занимаемся. Если в технологиях у нас есть два больших плюса: гарантийное обеспечение, или гарантийное обслуживание, и короткий срок поставки. С продовольствием что мы гарантируем?