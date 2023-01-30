«Взяли достаточно широкий ассортимент». Какой белорусский продукт понравился жителям Зимбабве?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Алена Сырова, СТВ:

Эти нюансы и трудности захода на китайский рынок мы помним. Как только появлялась какая-то информация о том, что та или иная категория наших товаров, нашей продукции появилась в Китае – прям целое событие было. Кирилл Казаков, СТВ:

Мороженое, помню, уехало. Все писали о мороженом, которое продавалось на рынке Китая. Алена Сырова:

Вадим Викторович, что касается сотрудничества с африканским регионом, те нюансы, о которых коллега сказал, какие еще можете такие моменты узкие обозначить? Действительно, не все же так сладко?

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно, мы должны понимать, что Африка – это достаточно многонациональный континент с большим количеством стран и имеет специфические особенности и пристрастия. В частности, если мы говорим о продуктах питания, не каждый продукт, который востребован в Евразии… Кирилл Казаков:

Зимбабве – католическая страна. Туда, я на фотографиях видел, свиная тушенка уехала. Пробовали – радовались.