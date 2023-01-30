«Взяли достаточно широкий ассортимент». Какой белорусский продукт понравился жителям Зимбабве?
Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Алена Сырова, СТВ:
Эти нюансы и трудности захода на китайский рынок мы помним. Как только появлялась какая-то информация о том, что та или иная категория наших товаров, нашей продукции появилась в Китае – прям целое событие было.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мороженое, помню, уехало. Все писали о мороженом, которое продавалось на рынке Китая.
Алена Сырова:
Вадим Викторович, что касается сотрудничества с африканским регионом, те нюансы, о которых коллега сказал, какие еще можете такие моменты узкие обозначить? Действительно, не все же так сладко?
Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Конечно, мы должны понимать, что Африка – это достаточно многонациональный континент с большим количеством стран и имеет специфические особенности и пристрастия. В частности, если мы говорим о продуктах питания, не каждый продукт, который востребован в Евразии…
Кирилл Казаков:
Зимбабве – католическая страна. Туда, я на фотографиях видел, свиная тушенка уехала. Пробовали – радовались.
Вадим Шагойко:
Привезли, да. Взяли достаточно широкий ассортимент нашей продукции, насколько можно представить. И вот сегодня они выставляются. В принципе, достаточно такой активный интерес проявляют. Поэтому хотел бы повториться, континент этот для нас достаточно новый. Оценивая масштабность, сколько там проживает людей, которые нуждаются и в продовольствии, и наши возможности и способности производить продовольствие и поставлять. Да, мы сейчас изучаем уже, я думаю, порядка 10 африканским странам мы поставляем пробные партии, которые, в принципе, пользуются там спросом.
Алена Сырова:
Смотрите, когда мы говорили о заходе на европейский рынок, допустим, того же нашего молока и молочной продукции, мы говорили о том, что нужно получить 101 какой-то сертификат, которые практически нереально получить, естественно. И мы сможем получить возможность пять наших упаковок молока выставить где-то. С точки зрения требований африканского континента, есть ли у них какие-то сертификаты, которые нам нужно получать, что-то там доказывать? Или заходи, напрямую договаривайся и работай?
Вадим Шагойко:
Понимаете, каждая страна заботится о своих жителях. И, соответственно, ветеринарные сертификаты или сертификаты здоровья в каждой стране есть. Вопрос в том, насколько они необходимые. Набор показателей, насколько он необходим. Работа в этом направлении ведется. И мы продукцию так или иначе поставляем. Поставляем продукцию животного происхождения, растительного. Эти работы планомерно ведутся.
Алена Сырова:
О каких объемах идет речь? Можете сказать?
Вадим Шагойко:
Объемы сейчас, конечно, нельзя озвучить, что они достаточны или недостаточны. Их можно отнести только к пробным партиям отдельных предприятий.
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