«Сгущёнку не научили россиян делать». А какими технологиями Беларусь поделилась с зарубежьем?
Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Алена Сырова, СТВ:
Чтобы комбайн «Гомсельмаш» работал и свои рекорды устанавливал, важно, что убирать. И им нужны наши технологии в сфере сельского хозяйства. Насколько мы готовы к экспорту технологий? Мы вспоминаем пример с РФ, мы наших коров на Сахалин. Целые агрогородки строили. Мне кажется, это неплохая история. Мы тоже можем, наверное, что-то туда экспортировать, чему-то научить, под ключ построить и отдать. Насколько это будет востребовано?
Кирилл Казаков, СТВ:
Сгущенку не научили россиян делать. Только у нас она.
Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Единственным секретом мы не поделились. Конечно, Беларусь была и есть всегда надежным партнером, всегда выстраивает отношения взаимовыгодного партнерства. Мы активно делимся своими технологиями, наработками со странами, которые готовы на честные партнерские взаимоотношения. У нас есть богатый опыт в сельском хозяйстве, в технологиях: как в выращивании зерновых культур, так и в разведении скотоводства, которое будет востребовано в Африке. Сейчас идут процессы. Нельзя их назвать интеграцией. Это такие пробные встречи, переговоры, изучение климата, потому что особенности земледелия будут отличаться. Поэтому работа в этом направлении ведется.
Алена Сырова:
Какие сферы могут быть более интересны? Земледелие, наверное, больше, чем животноводство?
Вадим Шагойко:
Почему же? Земледелие и животноводство – равнозначные отрасли, которые могут найти наши технологии в применении на африканском континенте.