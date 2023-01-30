«Сгущёнку не научили россиян делать». А какими технологиями Беларусь поделилась с зарубежьем?

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Алена Сырова, СТВ:

Чтобы комбайн «Гомсельмаш» работал и свои рекорды устанавливал, важно, что убирать. И им нужны наши технологии в сфере сельского хозяйства. Насколько мы готовы к экспорту технологий? Мы вспоминаем пример с РФ, мы наших коров на Сахалин. Целые агрогородки строили. Мне кажется, это неплохая история. Мы тоже можем, наверное, что-то туда экспортировать, чему-то научить, под ключ построить и отдать. Насколько это будет востребовано?

Кирилл Казаков, СТВ:

Сгущенку не научили россиян делать. Только у нас она.