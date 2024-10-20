Беларусь в ШОС! Как прошёл саммит глав правительств стран-участниц и что нас связывает с Оманом?

На неделе Беларусь впервые приняла участие в совете глав Шанхайской организации сотрудничества. Он прошел в столице Пакистана, где нашу страну представлял Роман Головченко, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил премьер-министр, сегодня треть стран этой организации находится под жестким санкционным давлением. Так Запад препятствует развитию неугодных, пытается лишить нас рынков сбыта, технологий и транзитных маршрутов. Чтобы обойти эти ограничения, Беларусь выступает за создание большого евразийского партнерства, а также сопряжение форматов ЕАЭС, СНГ, ОДКБ с ШОС. Странам Шанхайской организации сотрудничества мы предлагаем наш транзитный, промышленный и научный потенциал, а также опыт миротворческой деятельности и дипломатии. При этом ШОС – исключительно мирная инициатива, это не «анти-НАТО» и не замена ООН. Но с учетом того, что сегодня эти организации действуют в интересах узкого клуба западных стран, ШОС станет дополнительной гарантией, что сообща страны глобального Юга смогут отстаивать свои интересы. На чем Беларусь предлагает шанхайской десятке сконцентрироваться и что нас связывает с Оманом, который стал еще одной точкой нашего политико-экономического маршрута, в Исламаде и Маскате на неделе побывал наш Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

День проведения заседания можно назвать днем тишины. Сегодня работают лишь только аптеки. Магазины, торговые центры, рестораны и кафе закрыты.

На днях в Пакистане прошло заседание совета глав правительств государств – членов ШОС. Из-за его проведения три дня были объявлены выходными, а меры безопасности в столице заметно усилены. Главу белорусского правительства тепло встречает его пакистанский коллега. Это заседание для нас можно назвать премьерным. Ведь Беларусь впервые участвует в саммите в качестве полноправного участника. Теперь мы вместе с нашими партнерами принимаем ключевые решения в глобальной повестке. Историческое события для Беларуси! Что в повестке заседания Совета глав правительств – членов ШОС? Подробности.

Действуем без промедления. Белорусская сторона уже максимально включилась в работу, так сказать, по всем фронтам деятельности ШОС, ведь у нас есть свой кейс, который органично дополнит общий багаж сотрудничества в рамках организации. В первую очередь это касается сфер экономики и безопасности, где наши сильные стороны – транзитный, промышленный и научный потенциал, а также миротворческий опыт. Безопасность, а особенно в нынешние времена, – это настоящий фундамент, на котором можно выстраивать экономическую и социальную архитектуру. Головченко: решения по обеспечению мира должны приниматься мнением глобального большинства. Предметно этот вопрос стороны обсудят в рамках второй конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в октябре в Минске. Там будут сформированы основные элементы будущего документа.

Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС:

В условиях происходящих серьезных перемен в мире, ШОС, будучи крупнейшей многопрофильной региональной организацией, последовательно продвигает шанхайский дух и реализует сотрудничество на основе принципов взаимной выгоды и равноправия, а также играет важную роль в поддержании мира, стабильности и процветания региона. Подробности в сюжете. Нам интересен рынок стран – участниц ШОС. В частности, Пакистана. Преодолев логистические барьеры, белорусское продовольствие уже здесь. Особенно среди пакистанцев востребовано детское питание.

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы уже работаем с 2000 года и прослеживается стабильная динамика ежегодного наращивания. Плюс есть перспектива увеличения как объемов детского питания, так и ассортимента. То есть выход на поставку детского питания уже школьного, дошкольного возраста.

А это уже Оман. В Маскате на неделе правительственная делегация также искала новые векторы сотрудничества. И, стоит сказать, что нашла. По итогам официального визита стороны подписали ряд двухсторонних документов – о взаимопонимании в сферах защиты прав потребителей, антимонопольном регулировании и финансах. Подписанные соглашения расширят горизонты взаимодействия Минска и Маската.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Как грамотно и недорого доставить белорусскую продукцию своим потребителям – это вопрос, которому озадачено правительство. Нам важна эта страна. Мы начинаем хорошо и плотно работать с этой страной. Я надеюсь, что результаты не заставят себя долго ждать. Белорусы смогут находиться в Омане до 14 дней без визы! Итоги визита правительственной делегации. Читайте здесь. Оман это еще и центр торговли. Султанат – удобная точка для входа в регион, а Маскат, как хаб, для транзита белорусских товаров в страны персидского залива.