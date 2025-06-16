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Елфимов: мигрантам трудно понять, что их главный враг не Трамп, а те, кто их в США завёз

16 июня 2025 09:56
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Время авторской журналистики. В эфире СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: мигрантам трудно понять, что их главный враг не Трамп, а те, кто их в США завёз-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Вы знаете, что я чувствую, когда смотрю красочные картинки беспорядков в Лос-Анджелесе? Нет, не злорадство. Хотя мы все имеем на него право, ибо Соединенные Штаты из кожи вон лезут, чтобы что-то подобное произошло в наших родных городах. Почему? Для американцев ответ прост: они живут в лучшей стране мира, а лучший город лучшей страны мира – это Лос-Анджелес, и тот, кто так не думает и кто не живет так, как Лос-Анджелес, по его образцу и подобию, тот вообще не имеет права жить. И, значит, этих «необразованных» людей надо смести, как недоумков, точнее, «научить демократии»…

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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