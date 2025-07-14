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Елфимов: для американцев правильно не то, что верно, а то, что им выгодно в данную минуту

14 июля 2025 12:45
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Время авторской журналистики. В эфире СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт». 

Елфимов: для американцев правильно не то, что верно, а то, что им выгодно в данную минуту-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Кто может знать американцев лучше, чем сами американцы? Сегодня вашингтонские вожди откопали топор войны и послали вампум всему остальному миру через свои СМИ. Многих это пугает, многие к этой истерии относятся спокойно. А кто-то вместе с журналистами и политиками и сам впал в истерику. Как так происходит? И почему американцы, вроде бы разумные и даже деловые люди, столь легко попадаются даже не на удочку, а на обыкновенные газетные «утки» про «коварных русских», про «хакерские атаки» и даже про то, что их собственный президент – «завербованный шпион Кремля»?! А он, наоборот, служит интересам Израиля. И даже обслуживает их ценой своего авторитета.

Вы скажете – абсурд! Но для американцев не бывает абсурда – это нормальная общественно-политическая практика Северной Америки. Для американцев правильно не то, что верно, а то, что им выгодно в данную минуту. А при такой системе абсурда быть не может в принципе, потому что все, что вам сегодня кажется абсурдом, завтра может быть объявлено истиной, если это будет выгодно. Короче, принцип – в отсутствии принципа! 

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# Вадим Елфимов # США # Международная политика # Авторская журналистика на СТВ

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