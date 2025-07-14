Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Кто может знать американцев лучше, чем сами американцы? Сегодня вашингтонские вожди откопали топор войны и послали вампум всему остальному миру через свои СМИ. Многих это пугает, многие к этой истерии относятся спокойно. А кто-то вместе с журналистами и политиками и сам впал в истерику. Как так происходит? И почему американцы, вроде бы разумные и даже деловые люди, столь легко попадаются даже не на удочку, а на обыкновенные газетные «утки» про «коварных русских», про «хакерские атаки» и даже про то, что их собственный президент – «завербованный шпион Кремля»?! А он, наоборот, служит интересам Израиля. И даже обслуживает их ценой своего авторитета.



Вы скажете – абсурд! Но для американцев не бывает абсурда – это нормальная общественно-политическая практика Северной Америки. Для американцев правильно не то, что верно, а то, что им выгодно в данную минуту. А при такой системе абсурда быть не может в принципе, потому что все, что вам сегодня кажется абсурдом, завтра может быть объявлено истиной, если это будет выгодно. Короче, принцип – в отсутствии принципа!