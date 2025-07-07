Елфимов: Бербок и вся немецкая дипломатия мечтает пробраться в Совет Безопасности и извратить сущность ООН

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Когда-то я любил ООН! Эта организация, когда я начинал ею заниматься, казалась мне прообразом будущего человечества. Вот так будет управляться планета Земля, как Генеральная ассамблея, коллегиально и свободно, где будет слышен и учтен голос каждой страны, каждого землянина. Ибо все земляне станут равноправными собратьями, не разделенными ни враждой, ни предрассудками, ни забытой раз и навсегда алчностью.

Вот поэтому ООН должна была спасти нас от ядерного апокалипсиса – так, собственно, и записано в ее Уставе. И вот почему ООН должна была вечно надзирать за медленным исправлением пусть и поверженных, но самых страшных агрессоров в истории человечества – Германии и Японии. Эти две страны, как два конца «оси зла», будучи вечно поднадзорными, никогда не должны входить в руководящие органы ООН, особенно в Совет Безопасности. Войди они в СБ – и от безопасности ничего не останется!