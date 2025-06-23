Чем Польше помешала украинская логистика? Ответил политолог

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. От польских президентских выборов есть только один положительный результат. Как говорится, с драной козы хоть шерсти клок. И что же это за клок? Избранный президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в настоящий момент выступает против присоединения Украины к ЕС. Соответствующее заявление он сделал в интервью венгерскому журналу Mandiner. По его словам, вступление Украины в европейское объединение нанесет вред экономике членов Евросоюза. Он подчеркнул, что как президент Польши не согласится «на недобросовестную конкуренцию» со стороны Украины в сфере сельского хозяйства или логистики.

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