Прямой эфир

Вадим Елфимов: в политике полно фокусов, они тут случаются чаще, чем в цирке

21 июля 2025 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. В эфире СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт». 

Вадим Елфимов: в политике полно фокусов, они тут случаются чаще, чем в цирке-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. На чем строятся все фокусы? На отвлечении внимания! Ловкость рук и никакого мошенничества. Фокусник вам показывает одно, а в это самое время делает совсем другое. Причем, у вас же на глазах, но только вы этого не замечаете, ибо увлечены – отвлечены – другим… И это другое вы и видите. В политике тоже полно фокусов. Да они тут случаются чаще, чем в цирке. 

Подробности читайте здесь

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

Другие новости рубрики

Все новости
Новые нити сотрудничества и почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов? Анонс «По существу»
21 июля 2025 11:28

Новые нити сотрудничества и почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов? Анонс «По существу»

Вдохновлено детским творчеством: МТС открыл арт-объект в Минске
21 июля 2025 11:23

Вдохновлено детским творчеством: МТС открыл арт-объект в Минске

Беларусь и Иран обсудили результаты двустороннего взаимодействия и наметили новые точки роста
21 июля 2025 11:09

Беларусь и Иран обсудили результаты двустороннего взаимодействия и наметили новые точки роста