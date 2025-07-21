Вадим Елфимов: в политике полно фокусов, они тут случаются чаще, чем в цирке

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. На чем строятся все фокусы? На отвлечении внимания! Ловкость рук и никакого мошенничества. Фокусник вам показывает одно, а в это самое время делает совсем другое. Причем, у вас же на глазах, но только вы этого не замечаете, ибо увлечены – отвлечены – другим… И это другое вы и видите. В политике тоже полно фокусов. Да они тут случаются чаще, чем в цирке.

Подробности читайте здесь.