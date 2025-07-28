Елфимов: пока в Беларуси сохраняется двуязычие, можно говорить о политической стабильности

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Двуязычие – это единство и успех белорусов. Языковой баланс в Беларуси зиждется на официально принятом и реально действующем двуязычии. И пока оно сохраняется, в Беларуси можно говорить не только свободно, но, главное, можно говорить о политической стабильности.

БССР в годы советской власти действительно стала важным сборочным цехом Советского Союза, и в нашей республике сконцентрировался высокий процент квалифицированных специалистов, от рабочих до инженеров, задействованных в интегрированной сфере производства, и, значит, востребованных – и успешных! – на общесоюзном интеграционном уровне. Как только с развалом СССР интеграция стала рушиться, за ней последовала и материальная сфера. А националистическая элита, приведшая к разрыву интеграционных связей и возглавляемая «шушкевичами», хоть и подержалась за штурвал государственного корабля, тут же потеряла социальную базу. И лишилась руля.

Здесь сказалась высокая сознательность белорусов, которая была следствием их высокой производственной квалификации. Они умом и сердцем понимали и понимают сейчас, что не будет русского языка, не будет и общения братских наций, не будет интеграции. А значит, не будет и белорусской экономики, а у них – работы. Вот так двуязычие напрямую поддерживает и укрепляет суверенитет Беларуси.