Елфимов: Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Пожалуй, самой точной информацией о том, хотят ли украинцы замиряться, сегодня обладает Владимир Мединский, помощник Президента России и глава российской переговорной группы в Стамбуле. Он их видел в лицо. Он видел их мимику, он слышал их голоса, он следил за их «вазомоторами», он считывал их подноготную.

И вот какой вывод он вынес для себя и для всего мира: «Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне». Это он заявил в эфире RT. Этот вывод диктуется всей логикой событий и поведением укронациков. И тем, что им в Киеве не дали возможности что-либо подписать с Россией. Это видно по тому напряжению и явному стрессу, который буквально электризует украинскую делегацию. «Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом», – свидетельствует Владимир Мединский.