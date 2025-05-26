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Елфимов: чем дольше Зеленский и его «лингвисты» не понимают русского, тем хуже будет положение простых украинцев

26 мая 2025 13:31
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Время авторской журналистики. В эфире СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: чем дольше Зеленский и его «лингвисты» не понимают русского, тем хуже будет положение простых украинцев-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. 

Люди, тонко понимающие «суржик», по которому славный русский город Кривой Рог, производивший знаменитые на весь СССР грузовые «КрАЗы», называется «Крывый Риг», давно уловили эту внутреннюю иронию перевода русских слов на украинские. Такой совершенно ненужный перевод напоминает печатную машинку, купленную малограмотным Шурой Балагановым на Привозе для Остапа Бендера и для его конторы «Рога и копыта».

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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