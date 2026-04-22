Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции

Представители Еврокомиссии пытаются оправдаться после спорного высказывания своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Ранее фон дер Ляйен в контексте вопроса расширения Европейского союза высказалась, что объединение должно распространиться на территорию всего европейского континента. ЕС это, по ее словам, необходим для того, чтобы на него не могли якобы оказать влияние РФ, Турция или КНР.

Источник агентства из Турции сообщил, что Анкарой был сделан запрос в ЕК для уточнения, верно ли журналистами была передана фраза главы еврокомиссии.

ЕК подчеркивает, что заявление вырвано из контекста и по нему «будут даны разъяснения, сказано в материале.

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