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Мема предупредил об ответе России на перевооружение ЕС

04 апреля 2026 14:35
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Мема предупредил об ответе России на перевооружение ЕС-0

Решение о перевооружении ЕС, принятое главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, повлечет за собой тяжелые последствия из-за возможного ответа РФ. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, пишет РИА Новости.

Как указывает финский политик, милитаризация Евросоюза не является решением продолжающегося украинского конфликта. РФ не несет угрозу для ЕС, она хочет вернуться к диалогу, отметил он. «Но если так будет продолжаться и дальше, нам придется винить самих себя в том, что мы стали угрозой для России», – пояснил Мема.

Мема акцентировал внимание, что объединение может оказаться враждебнее по отношению к РФ, чем НАТО.

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Фото: Pinterest
 

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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