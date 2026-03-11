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Захарова напомнила фон дер Ляйен, что российский газ не дал экономике ЕС уйти в пике

11 марта 2026 12:11
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Захарова напомнила фон дер Ляйен, что российский газ не дал экономике ЕС уйти в пике-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась на фоне заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен касательно российского газа, отметив забывчивость европолитика. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее фон дер Ляйен, невзирая на приближающийся в Евросоюзе энергокризис, выразила мнение, что вариант возвратиться к ввозу энергоресурсов из России представляет из себя «стратегическую ошибку».

«Она забыла добавить, «потому что помог Евросоюзу не уйти в пике», – отметила Захарова.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова # Урсула фон дер Ляйен

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