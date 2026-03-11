Politico: фон дер Ляйен теряет популярность среди сторонников ЕП

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перестает пользоваться популярностью даже среди своих сторонников в Европарламенте, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В материале указано, что отношение к главе ЕК начало меняться после резкого заявления фон дер Ляйен, в ходе которого она выступила с призывом к ЕС выстраивать более агрессивную внешнюю политику. «Европа более не может быть хранителем старого миропорядка, поскольку тот мир стал прошлым и уже не вернется», – отметила европолитик.

По мнению евродипутатов, высказывание фон дер Ляйен было воспринято как выражение одобрения политики президента главы Белого дома Дональда Трампа.

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