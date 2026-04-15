Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана

В составе Евросоюза продолжают оставаться соратники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, способные «принять эстафету» в вопросе поддержки Киева и передачи ему кредита в 90 млрд евро, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В статье указано, что глава ЕК Урсула фон дер Лейен или власти Киева все равно не смогут вздохнуть с облегчением. В Совете ЕС, как отмечает автор, все также присутствуют союзники Орбана и «несколько потенциальных новых помех».

Продолжение риторики Орбана можно ожидать от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, премьера Чехии Андрея Бабиша, итальянского премьера Джорджи Мелони, экс-премьера Словении Янеза Янша, экс-президента Болгарии Румена Радева, сказано в статье.

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