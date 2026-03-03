ЕК попросила Украину предоставить доступ к «Дружбе» для оценки ущерба – FT

Европейская комиссия и некоторые страны ЕС просят Украину предоставить доступ к нефтепроводу «Дружба» для оценки ущерба и восстановления, но Киев отказывается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антонио Коста обратились с такой просьбой к украинскому руководству во время своего визита 24 февраля, но получили отказ, позже посол ЕС направил запрос через офис Зеленского, но был отклонен по соображениям безопасности.

ЕС утверждает, что есть простые способы устранить повреждения и подтвердить проведение ремонтных работ, но Украина этого не делает.

Ранее Виктор Орбан заявил, что нефтепровод работает исправно, а Киев блокирует поставки российской нефти по политическим мотивам.

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