«Это пока цветочки»: Медведев опубликовал ИИ-видео с посланием европейцам

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в «Макс» сгенерированное ИИ-видео с посланием ЕС, пишет ТАСС.

29 мая Медведев выложил в свих социальных сетях комментарий на фоне инцидента с дроном, упавшим на крышу многоэтажного дома в Румынии. Он указал на необходимость разобраться с тем, чей это БПЛА, но странам ЕС лучше остановиться в высказываниях касаемо этой атаки, потому что они – прямые участники войны с Москвой. Медведев акцентировал внимание на ежедневном применении беспилотников Евросоюза и иного вооружения в ходе атак на Россию.

На кадрах видео демонстрируются образцы российского вооружения и запуск ракет. Также на сгенерированном при помощи ИИ ролике – испуганные Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер.

Видео подписано «Это пока цветочки».

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