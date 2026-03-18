В ЕС планируют восстановить нефтепровод «Дружба»

ЕС обещает «финансирование и техническую помощь» Киеву в ходе ремонта якобы получившего повреждения нефтепровода «Дружба», пишет ТАСС.

Согласно заявлению председателей ЕК и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты, ЕС обратился к Киеву с предложением оказать техническую и финансовую поддержку при ремонте нефтепровода. Украинская сторона, по их словам, приняла предложение, и специалисты ЕС готовы приступать к работе.

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