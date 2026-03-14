Прямой эфир

Spiegel: слова фон дер Ляйен раскрыли двойные стандарты Запада

14 марта 2026 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Spiegel: слова фон дер Ляйен раскрыли двойные стандарты Запада-0

Своим заявление об отходе от международного права глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала политику двойных стандартов стран Запада и поставила под вопрос помощь Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Spiegel.

В материале указывается, что объявление фон дер Ляйен международного права устаревшим поставило под сомнение понятия, которым мир должен был научиться после Второй мировой войны: верховенство права, запрет на применение силы, дипломатия.

Автор отметил, что неожиданное признание главы ЕК – отражение подхода двойных стандартов западных стран. Охрана лишь личных интересов в Украине вуалировалась мнимым намерением уберечь мировой порядок, подчеркивает он. 

Пришло время ЕС задать себе вопрос: ввиду неактуальности международного права, какова цель помощи Украине, заключает издание.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

Другие новости рубрики

Все новости
Подполковник Дэвис: Вашингтон стремительно теряет союзников в войне с Ираном
14 марта 2026 10:12

Подполковник Дэвис: Вашингтон стремительно теряет союзников в войне с Ираном

На Земле началась новая магнитная буря
14 марта 2026 09:46

На Земле началась новая магнитная буря

Латвия готовится к масштабным испытаниям дронов
14 марта 2026 08:03

Латвия готовится к масштабным испытаниям дронов